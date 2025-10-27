Con información de Estados Unidos, Ecuador incautó armas de fuego en altamar

Ocho bultos con armas de fuego fueron hallados en altamar por la Armada Nacional, tras recibir información de inteligencia de la Policía Nacional y de Estados Unidos.

Las fuerzas del orden destacan que esta intervención impidió que el material bélico llegara a estructuras vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado en Ecuador.

En el área cercana al hallazgo, el personal de guardacostas identificó a la embarcación Rosa Isabel, que al ser interceptada, se constató que sus 27 tripulantes no contaban con la documentación en regla ni matrícula vigente para navegar.

Además, se verificó que el capitán no se encontraba a bordo, lo que sugiere que habría abandonado la embarcación en medio del mar abierto.

También detectaron otra embarcación denominada Siempre Nelly, con 23 tripulantes a bordo y 2 592 galones de combustible, que tampoco tampoco contaba con losdocumentos en regla.

John Reimberg, ministro del Interior, apuntó que el cargamento incautado sería trasladado a las Islas Galápagos.