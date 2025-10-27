Dos extorsionadores atacaron a un proveedor de Interagua, en el suburbio de Guayaquil

Dos hombres en moto realizaron varios disparos en las puertas de una bodega, en las paredes de una vivienda contigua en un vehículo en las calles 40 y Oriente, suburbio de Guayaquil.

El ataque ocurrió a las 07:00 del viernes 24 de agosto. Según testigos, la balacera se habría dirigido al encargado de la bodega, que es un proveedor de Interagua.

"Yo estaba aquí, en mi pequeño café, cuando oí los disparos y salgo a ver. Se dieron la vuelta y me tiraron bala a mí. Andaban de negro con pasamontañas y todo eso", relató el dueño de un negocio cercano a esa bodega.

Al sitio llegaron agentes de Criminalística y de la Policía Judicial para recabar indicios.

Un parte al que tuvo acceso Televistazo señala que la víctima ya había recibido amenazas y puso inmediatamente la denuncia. Ahora las autoridades investigan si este ataque corresponde a una retaliación por ello.

En esa zona del suburbio, varios dueños de establecimientos han cerrado por temor a ser víctimas de extorsiones o robos.

"Sabía tener un puestito ahí en la esquina, pero no hemos sacado por lo mismo. Que nos digan nos vengan a cobrar tal cantidad de vacuna, Usted sabe que uno trabaja por lo suyo", mencionó una mujer.

En este caso no hubo heridos, y ahora, la Policía revisa los videos de cámaras de seguridad para ubicar a los responsables del ataque.