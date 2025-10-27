Siete mil militares y policías son desplegados en Guayas para operativos de seguridad

Desde el domingo 26 de octubre, el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/390-militares-guayas-operativos-control-crimen-organizado-IB10338725 target=_blank>Bloque de Seguridad</a></b> desplegó 7 000 policias y militares en distintos cantones de la provincia del Guayas, con énfasis en Guayaquil y Durán, para ejecutar operativos. <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/trafico-ilegal-combustibles-tercera-amenaza-pais-LB10336841 target=_blank></a></b> <b></b>