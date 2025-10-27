Siete mil militares y policías son desplegados en Guayas para operativos de seguridad

Desde el domingo 26 de octubre, el Bloque de Seguridad desplegó 7 000 policias y militares en distintos cantones de la provincia del Guayas, con énfasis en Guayaquil y Durán, para ejecutar operativos.

La mañana de este lunes, los uniformados de la Policía y las Fuerzas Armadas hicieron un control de armas, municiones y explosivos en la Vía a Daule, en la zona de Peca.

Hasta las 09:00, tres personas fueron detenidas en el sector después que los agentes revisaran a los conductores de vehículos, verificando si los carros o motos eran robadas o tenían irregularidades en su numeración, como también si tenían órdenes de captura.