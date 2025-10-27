Seguridad
Siete mil militares y policías son desplegados en Guayas para operativos de seguridad

El Bloque de Seguridad tiene el objetivo de intervenir en 154 puntos este lunes. Mientras realizaban controles en la Vía a Daule, personas fueron detenidas por robo y órdenes de detención.

   
    Imagen de Walter Villarroel, nuevo comandante policial de la Zona 8, junto a militares en el sector de Peca, noroeste de Guayaquil.( Zona 8 de la Policía Nacional )
Desde el domingo 26 de octubre, el Bloque de Seguridad desplegó 7 000 policias y militares en distintos cantones de la provincia del Guayas, con énfasis en Guayaquil y Durán, para ejecutar operativos.

La mañana de este lunes, los uniformados de la Policía y las Fuerzas Armadas hicieron un control de armas, municiones y explosivos en la Vía a Daule, en la zona de Peca.

Hasta las 09:00, tres personas fueron detenidas en el sector después que los agentes revisaran a los conductores de vehículos, verificando si los carros o motos eran robadas o tenían irregularidades en su numeración, como también si tenían órdenes de captura.

Ese fue el caso de un hombre que era buscado por un caso de agresión sexual. "Estos operativos que van a ser constantes aquí en la ciudad de Guayaquil tienen la articulación de los tres subsistemas", explicó el general Walter Villarroel, nuevo comandante policial de la Zona 8.

El Bloque de Seguridad tiene el objetivo de intervenir en 154 puntos del Puerto Principal. Las operaciones también contemplan la incautación de armas, municiones, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización, además del desmantelamiento de redes delictivas.

El Ministerio del Interior expresó que equipos tácticos, unidades élite, grupos de inteligencia y personal especializado actúan con firmeza y precisión en territorio.

