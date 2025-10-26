390 militares llegaron a Guayas para reforzar la lucha contra el crimen organizado

En la tarde y noche de este domingo 26 de octubre de 2025, más militares se desplazaron a<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/guayas target=_blank> <b>Guayas</b></a> para reforzar las operaciones de seguridad, inteligencia y vigilancia en los <b>sectores conflictivos</b> de <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-investiga-alianza-criminal-los-lobos-banda-colombiana-los-pasilleros-quito-detenidos-JB10331954 target=_blank></a></b>