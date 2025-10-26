390 militares llegaron a Guayas para reforzar la lucha contra el crimen organizado

Lee aquí: La Policía investiga posible alianza criminal entre Los Lobos y la banda colombiana Los Pasilleros

En el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se informó que con estas acciones se busca fortalecer los controles y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, mediante operaciones de control de armas, municiones y explosivos, así como puntos de control fijos y móviles en zonas de alto riesgo.

En la tarde y noche de este domingo 26 de octubre de 2025, más militares se desplazaron a Guayas para reforzar las operaciones de seguridad, inteligencia y vigilancia en los sectores conflictivos de esta jurisdicción.

Con el paro en Imbabura finalizado, las Fuerzas Armadas redirigen sus esfuerzos hacia la crisis de seguridad en Guayas. Un contingente de 190 efectivos arribó la noche de este sábado a la Base Aérea Simón Bolívar, sumándose a los 200 militares que llegaron el viernes para iniciar operativos este lunes en Guayaquil y Durán.

Según las autoridades, los mismos uniformados que hasta hace días garantizaban el orden público en las protestas ahora se despliegan para enfrentar al crimen organizado en el Litoral, pero con un cambio en su estrategia, aseguró para Televistazo, Pablo Pazmiño, comandante de Operaciones Navales.

El despliegue se produce exactamente una semana después del atentado con dos coches bomba, ocurrido el martes 14 de octubre, en el norte de Guayaquil, un episodio que evidenció la escalada de acciones de grupos criminales.

Guayaquil y Durán han sido escenario de numerosos despliegues militares anteriores, cuyos resultados pocas veces se han traducido en una reducción sostenida de los índices de violencia. La crítica recurrente señala que se trató de operativos reactivos y de corto alcance, concentrados en una presencia disuasiva en vías principales, pero con escasa capacidad para afectar las finanzas y la estructura logística de las organizaciones narcocriminales.

La efectividad de esta nueva operación, anunciada oficialmente, deberá demostrarse en los próximos días.

Le puede interesar: Más refuerzos militares llegaron a Guayas para reforzar la seguridad, este 25 de octubre