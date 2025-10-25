Seguridad
25 oct 2025 , 14:10

Más refuerzos militares llegan a Guayas para reforzar la seguridad

El objetivo es fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Sucede una semana después del atentado criminal, con dos coches bomba, ocurrido el martes 14 de octubre en el norte de Guayaquil.

   
    Militares viajan a Guayas ante aumento de actos criminales( Ejército ecuatoriano )
Ni bien el bloque de seguridad ordenó el regreso de las Fuerzas Armadas desde Imbabura, tras el fin del paro, los militares tienen ahora una nueva tarea, reforzar la seguridad en Guayas.

Desde la noche del viernes 24 de octubre, las Fuerzas Armadas empezaron un amplio despliegue hacia esa provincia, con la llegada de efectivos provenientes de distintas unidades del país.

Mediante un boletín informativo se aseguró que es para fortalecer las operaciones tras el incremento de actos de grupos del crimen organizado.

El contexto del refuerzo militar en Guayas se da una semana después del atentado con dos coches bomba ocurrida el martes 14 de octubre en el norte de Guayaquil. "Es una de las acciones permanentes para mantener el orden público", se menciona en el comunicado.

