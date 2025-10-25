Más refuerzos militares llegan a Guayas para reforzar la seguridad

Ni bien el bloque de seguridad ordenó el regreso de las <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad target=_blank>Fuerzas Armadas</a></b> desde Imbabura, tras el fin del paro, los militares tienen ahora una nueva tarea, reforzar la seguridad en<b> Guayas</b>. Desde la noche<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-investiga-alianza-criminal-los-lobos-banda-colombiana-los-pasilleros-quito-detenidos-JB10331954 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cinco-muertos-herido-ataque-arma-dobillar-santo-domingo-LB10333008 target=_blank></a></b>