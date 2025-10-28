Seguridad
Militares decomisan 16 toneladas de material mineralizado en Loja

Según reportes preliminares, el cargamento estaría valorado en alrededor de USD 120 000.

   
    El operativo se ejecutó en el sector Vicin, de la parroquia Sabanilla.( Ejército )
Militares decomisaron este lunes 27 de octubre un camión que transportaba 16 toneladas de material mineralizado en el cantón Celica, provincia de Loja. Según reportes preliminares, el cargamento estaría valorado en alrededor de USD 120 000. El operativo se ejecutó en el sector Vicin, de la parroquia Sabanilla.

El material y el volquete fueron incautados, aunque las Fuerzas Armadas no detallaron si hubo personas detenidas durante el procedimiento.

El 24 de octubre, el Ejército ya había decomisado 400 toneladas de rocas extraídas de forma ilegal en la zona minera de Río Blanco, parroquia Molleturo, en Cuenca.

En las últimas semanas, el Gobierno ha intensificado su ofensiva contra la minería ilegal. Uno de los puntos más críticos ha sido La Merced de Buenos Aires, en Urcuquí (Imbabura), donde la fuerza pública tomó "posesión total" del territorio tras varios días de una intervención estratégica que incluyó el uso de artillería pesada, fuego de mortero y apoyo aéreo con aeronaves de alas fijas y rotativas.

El área intervenida abarcó aproximadamente 187 hectáreas, donde fueron destruidas más de 720 bocaminas, según datos del Ministerio de Defensa.

La minería ilegal, además de provocar graves impactos ambientales y sociales, golpea al sector formal al reducir las ventas reportadas por las empresas que operan dentro del marco legal.

