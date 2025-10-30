José Serrano recibe negativa en un habeas corpus y seguirá en prisión en Estados Unidos

El exministro del correísmo, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jose-serrano target=_blank>José Serrano</a>, seguirá en una prisión de <b>Estados Unidos</b> luego de que una jueza negara un <b>pedido de habeas corpus</b>, recurso judicial con el que buscaba recuperar su libertad. <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-magnicidio-fv-hijas-fernando-villavicencio-acusan-tribunal-dilatar-proceso-CH10354237 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/prision-preventiva-para-jose-serrano-xavier-jordan-PA10322379 target=_blank></a>