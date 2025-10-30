Seguridad
José Serrano recibe negativa en un habeas corpus y seguirá en prisión en Estados Unidos

Serrano está recluido en el centro de detención de Krome desde el 7 de agosto.

   
    José Serrano en la Asamblea Nacional del Ecuador.( Flickr )
El exministro del correísmo, José Serrano, seguirá en una prisión de Estados Unidos luego de que una jueza negara un pedido de habeas corpus, recurso judicial con el que buscaba recuperar su libertad.

La magistrada Marty Fulgueira dijo que no es competente para conocer ese tema, según una nota del portal Primicias.

Serrano aún puede presentar otros recursos para salir del centro de detención de Krome, en Miami. Él se encuentra recluido ahí desde el pasado 7 de agosto por motivos migratorios.

Desde esa fecha se ha intentado definir si es deportado o no a Ecuador. La audiencia para ese tema está prevista para el 19 de noviembre.

En Ecuador, José Serrano está imputado como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, en el caso Magnicidio FV. Recientemente, una jueza le dictó prisión preventiva. Si es deportado, llegará al país e inmediatamente será trasladado a una cárcel.

