Prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán

Este jueves 23 de octubre de 2025 se realizó la audiencia de sustitución de medidas en contra de José Serrano y Xavier Jordán, quienes son procesados como presuntos autores intelectuales de la muerte del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, registrada el 9 de agosto de 2023 en el norte de Quito.

Al final de la diligencia, la jueza María Luz Ortiz modificó las medidas cautelares a favor de Serrano y Jordán. Es decir, ordenó la prisión preventiva en su contra.

Anteriormente, a los dos procesados les dieron presentaciones periódicas. Recibieron estas medidas cautelares por parte de la jueza Daniela Ayala. La Fiscalía apeló esa decisión, pero la magistrada no dio paso, pues señaló que el recurso del Ministerio Público fue ingresado con 19 minutos de retraso.

Eduardo León Micheli, abogado de Serrano en Ecuador, dijo que este es un caso político y que no hay pruebas que vinculen a su cliente con el delito del que se le acusa, salvo dos versiones cuestionables de personas privadas de la libertad.

Le puede interesar: Audiencia en la que Fiscalía pedirá prisión preventiva para José Serrano ya tiene fecha