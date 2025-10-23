Política
23 oct 2025 , 15:49

Prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán

Ambos son procesados como presuntos autores intelectuales de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La audiencia de sustitución de medidas se realizó este jueves 23 de octubre de 2025, en Quito.

   
  • Prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán
    José Serrano y Xavier Jordán son procesados por la muerte de Fernando Villavcencio.( Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Este jueves 23 de octubre de 2025 se realizó la audiencia de sustitución de medidas en contra de José Serrano y Xavier Jordán, quienes son procesados como presuntos autores intelectuales de la muerte del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, registrada el 9 de agosto de 2023 en el norte de Quito.

Al final de la diligencia, la jueza María Luz Ortiz modificó las medidas cautelares a favor de Serrano y Jordán. Es decir, ordenó la prisión preventiva en su contra.

Anteriormente, a los dos procesados les dieron presentaciones periódicas. Recibieron estas medidas cautelares por parte de la jueza Daniela Ayala. La Fiscalía apeló esa decisión, pero la magistrada no dio paso, pues señaló que el recurso del Ministerio Público fue ingresado con 19 minutos de retraso.

Eduardo León Micheli, abogado de Serrano en Ecuador, dijo que este es un caso político y que no hay pruebas que vinculen a su cliente con el delito del que se le acusa, salvo dos versiones cuestionables de personas privadas de la libertad.

Le puede interesar: Audiencia en la que Fiscalía pedirá prisión preventiva para José Serrano ya tiene fecha

¿Sabías que?
La tarde del 9 de agosto de 2023, el entonces candidato presidencial Fernando Alcibiades Villavicencio fue asesinado tras salir de un mitín político que se realizó en un coliseo en el norte de Quito. La víctima recibió impactos de bala.

Desarrollo del caso

En su intervención en la audiencia, la Fiscalía pidió prisión preventiva para los procesados. Lo hizo con base en el testimonio anticipado de Daniel Salcedo, también procesado en esta causa.

Relató que el seguimiento al exaspirante a la Presidencia habría sido ordenado por Leandro Norero (+) tras pedido de Jordán. Serrano habría participado en videollamadas para coordinar el control policíaco y facilitar la ejecución del atentado mediante sus contactos.

También indicó que los testigos de eso fueron los compañeros de celda de Salcedo. "Corroboraron la existencia de múltiples llamadas y coordinación directa entre Salcedo, Jordán y Serrajo".

Le puede interesar: Asesinato de Fernando Villavicencio: las víctimas colaterales continúan recuperándose de las heridas

Temas
Prisión preventiva
Fiscalía
audiencia
apelación
pedido
asesinato de Fernando Villavicencio
Caso Magnicidio FV
José Serrano
Daniel Salcedo
Xavier Jordán
Quito
Noticias
Recomendadas