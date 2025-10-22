Caso magnicidio Villavicencio: audiencia de apelación no se instaló para Serrano y Jordán

Para las 14:00 de este miércoles 22 de octubre estaba previsto que se realice la audiencia de apelación, que solicitó la Fiscalía General, contra la medida de presentaciones periódicas que les dispusieron a José Serrano y Xavier Jordán, quienes son procesados como autores intelectuales del asesinato de Fernando Alcibiades Villavicencio, excandidato presidencial en las elecciones del año 2023.

Sin embargo, la diligencia se suspendió. La razón: la convocatoria a la diligencia se realizó con un día de anticipación, pero se tenía que hacerlo con 72 horas, tal como lo señala la ley. Ante eso, la fiscal que maneja el caso, Ana Hidalgo, pidió que se cumpla lo que dispone la ley y así evitar inconvenientes.

Finalmente, el Tribunal de la Corte de Pichincha aceptó el pedido y suspendió la audiencia. En las próximas horas se conocerá la nueva convocatoria.

Antes, se deberá resolver la recusación presentada contra la jueza integrante del Tribunal, María Patlova Guerra.

