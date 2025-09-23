Política
23 sep 2025 , 16:30

Nueva jueza en el caso Magnicidio FV decidirá si dicta prisión preventiva para José Serrano

El abogado de las hijas de Fernando Villavicencio dijo que Fiscalía pidió a la nueva jueza la revisión de medidas cautelares para José Serrano.

   
    26 de agosto del 2025. Audiencia fallida para formular cargos contra cuatro sospechosos en el caso Magnicidio FV.( API )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
La situación del exministro del correísmo, José Serrano, puede cambiar radicalmente si la nueva jueza del caso Magnicidio FV acepta un pedido de Fiscalía para cambiar las presentaciones periódicas que tiene por la prisión preventiva.

Luz María Ortiz será la encargada temporal del caso donde se investiga a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Que por ahora son Daniel Salcedo, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y José Serrano.

LEA: Caso Magnicidio FV: José Serrano cuestiona el testimonio de un exagente de Inteligencia

Patricio Rosero, abogado de Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio, dijo a Ecuavisa.com que Fiscalía pidió esta revisión de medidas cautelares para Serrano, tomando en cuenta que han surgido nuevos elementos de convicción.

El pasado jueves 18 de septiembre, la fiscal del caso, Ana Hidalgo, pidió a la jueza día y hora para la audiencia de revisión de medidas de Serrano y Jordán.

En sus cálculos, Rosero espera que esta diligencia se realice entre el 29 y 30 de septiembre, pero aclara que no es algo seguro.

Si se realiza el 30, coincidirá con la fecha prevista para la posible deportación de José Serrano. Si esto ocurre y en Ecuador tiene prisión preventiva, el exfuncionario cumplirá esa medida mientras se desarrollan las investigaciones.

LEA: Judicatura suspende a Daniela Ayala, jueza del caso Fernando Villavicencio

Antes, la jueza Luz María Ortiz debe resolver un pedido de aclaración y ampliación que hicieron Amanda y Tamia Villavicencio respecto a las medidas de protección que había dictado la magistrada Daniela Ayala a su favor, pero que no quedaron por escrito.

Daniela Ayala fue suspendida de su cargo durante tres meses por la Judicatura, tras un pedido del fiscal general subrogante, Wilson Toainga. La petición surgió porque Ayala dijo que "Fiscalía no debe ser el brazo ejecutor del Gobierno de turno".

LEA: Caso Magnicidio FV | José Serrano y Xavier Jordán seguirán con presentaciones en Miami

Temas
Prisión preventiva
Asesinato Fernando Villavicencio
revisión de medidas cautelares
Caso Magnicidio FV
José Serrano
Fernando Villavicencio
