Política
12 sep 2025 , 19:36

Caso Magnicidio FV: José Serrano cuestiona el testimonio de un exagente de Inteligencia

José Serrano, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, negó el testimonio difundido por la Fiscalía General por el caso del asesinato de Fernando Villavicencio.

   
  • Caso Magnicidio FV: José Serrano cuestiona el testimonio de un exagente de Inteligencia
    Foto de José Serrano en el 6 de junio de 2017.( Asamblea Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

José Serrano, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, emitió por primera vez un pronunciamiento público desde que fue detenido por Inmigración en Estados Unidos en agosto pasado.

En un comunicado publicado en su cuenta de X este viernes 12 de septiembre, calificó de farsa el testimonio de un exagente policial de Inteligencia, que fue difundido por la Fiscalía General del Estado por el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, donde Serrano está procesado.

Le puede interesar: José Serrano cooperó con Estados Unidos y entregó información desde 2019, según una declaración juramentada que presentó su abogado en ese país

"Se trata de la palabra no juramentada de un privado de libertad condenado por homicidio, sin unasola prueba técnica que respalde sus afirmaciones. No hay dispositivos, no hay pericias, no hay cadena de custodia. Solo relatos construidos para sostener un libreto político", manifestó.

El expolicía trabajó para José Serrano, y que ahora está preso por otros delitos, hizo varias afirmaciones, como que se entregó armas a Los Choneros, que alias Rasquiña fue trasladado en un helicóptero policial y que hubo espionaje a rivales políticos durante el gobierno correísta.

Asimismo, el exagente relató que Daniel Salcedo tomó contacto con él cuando compartieron cárcel en 2022, por lo que brindó sus habilidades de inteligencia. Por este hecho, Serrano cree que la credibilidad del testigo se derrumba.

"El propio supuesto testigo admito haber trabajado para el sentenciado Salcedo. No estamos frente a un denunciante independiente, sino frente a un empleado de quien hoy negocia beneficios procesales", comentó.

Lea también: El auge y caída de José Serrano en el correísmo: de ser uno de los ministros más elogiados a calificarlo como traidor

También rechazó la suspensión de la jueza María Daniela Ayala, quien condujo la audiencia de formulación de cargos en contra de él, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.

Culminó su comunicado diciendo que llegaría a cortes internacionales sobre este caso.

Serrano lleva 36 días detenido en Estados Unidos. Su situación legal se resolvería el próximo 30 de septiembre, pero el 16 de septiembre se revisará si puede defenderse en libertad bajo fianza.

Temas
Fiscalía General del Estado
Asesinato Fernando Villavicencio
Caso Magnicidio FV
José Serrano
Fernando Villavicencio
Ecuador
Noticias
Recomendadas