Judicatura suspende a Daniela Ayala, jueza del caso Fernando Villavicencio

El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió este viernes 12 de septiembre a la jueza Daniela Ayala, quien formuló cargos en contra de cuatro personas en el caso Magnicidio FV, donde se investiga a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

La suspensión aplicará durante tres meses, tiempo en el que la magistrada no recibirá su sueldo. "(...) es una medida preventiva que estará vigente mientras se desarrollen las investigaciones administrativas en su contra", indicó la Judicatura.

Ayala fue suspendida tras una denuncia del fiscal general subrogante, Wilson Toainga. En un escrito se hace referencia a las agresiones, comentarios y juicios de valor vertidos por la jueza mientras dirigía la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio.

El 3 de septiembre, la jueza Ayala llamó la atención a la fiscal Ana Hidalgo porque a su juicio no sustentó correctamente por qué debía ordenar prisión preventiva en contra de dos procesados: José Serrano y Xavier Jordán.

En ese contexto, Ayala manifestó que la Fiscalía no debe ser el brazo ejecutor del gobierno de turno.

Según la Judicatura, la magistrada habría incurrido en el artículo 108.1 del Código Orgánico de la Función Judicial: "Agredir de obra a sus superiores o inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo o usuarios del servicio, sin perjuicio de acciones civiles o penales (...)".

