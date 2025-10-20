Caso Magnicidio Fernando Villavicencio: la apelación a medidas cautelares de Jordán y Serrano aún no se resuelven

La apelación de las medidas cautelares dictadas sobre José Serrano y Xavier Jordán, procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio, genera una nueva disputa en el caso.

Un tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha integrado por José Miguel Jiménez, María Patlova Guerra y Wilson Lema fijaron el 16 de octubre la audiencia para este martes, pero un día después se echaron para atrás y enviaron el proceso a la sala de jueces anticorrupción y crimen organizado.

Lo hicieron con el argumento de que, si bien el caso es por asesinato, se hizo con actos de delincuencia organizada y por eso debe ser conocido por jueces anticorrupción. Por eso el caso recayó en los jueces Wiler Choez, Silvana Velasco y Byron Uzcátegui.

Ahora la Fiscalía se opone porque el tipo penal de asesinato no forma parte del catálogo de delitos de los jueces anticorrupción. Por eso solicitó que se remita lo actuado, nuevamente, a la Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha.

Hasta el cierre de esta edición, el tribunal de jueces anticorrupción no se ha pronunciado. En redes sociales, una de las hijas de Villavicencio expuso el caso y sus conclusiones.

"¿Qué buscan? Buscan la nulidad. Que un juez anticorrupción, de esos que todos sabemos cómo operan, tome el caso, lo contamine, lo alargue y todo vuelva a cero", exclamó.

Por ahora, Xavier Jordán se presenta cada lunes en el Consulado de Miami y José Serrano está en una cárcel migratoria, desde el 7 de agosto, sin que se resuelva su situación legal en Estados Unidos.