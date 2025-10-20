Daniel Noboa le dice a Trump que Ecuador está firme en la lucha contra el narcotráfico

El presidente Daniel Noboa envió un mensaje a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump , para subrayar que Ecuador se "mantiene firme en la lucha global contra el tráfico de drogas y la minería ilegal".

Su mensaje ocurre en un contexto en el que Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tienen diferencias por la lucha antidrogas de Estados Unidos.

Mientras que Petro rechaza las operaciones de EE. UU. en altamar, Noboa dice que su compromiso es "luchar codo a codo, defendiendo la libertad y la prosperidad en toda nuestra región".

Como parte de esas operaciones en altamar, Estados Unidos ha hundido al menos siete embarcaciones en las cuales han muerto unas 30 personas, algunas de las cuales eran colombianas, según Petro, quien acusó a Estados Unidos de "asesinato" por la muerte de un pescador.

Trump anunció el domingo en su red Truth Social el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas y acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia".

Petro respondió en X que Trump "está engañado" en su opinión sobre él y le recomendó "leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas".

