Daniel Noboa le dice a Trump que Ecuador está firme en la lucha contra el narcotráfico

El presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a> envió un mensaje a su homólogo de Estados Unidos, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/donald-trump target=_blank>Donald Trump</a>, para subrayar que Ecuador se mantiene firme en la lucha global contra el<b> tráfico de drogas</b> y la minería <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-ecuatoriano-colombiano-fentanilo-caribe-BK10296465 target=_blank></a>