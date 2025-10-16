Petro ofrece ayuda a Ecuador para frenar la salida de cocaína desde la Costa

El presidente Gustavo Petro aseguró este jueves 16 de octubre que la violencia está creciendo en el Pacífico ecuatoriano por la supuesta dificultad que tienen en la actualidad los narcotraficantes para sacar cocaína desde Colombia.

En ese sentido, Petro dijo que "Colombia podría ayudar a Ecuador en estrangular la salida de cocaína por el pacífico ecuatoriano".

"No se necesitan misiles. La coordinación de inteligencias y fuerza pública de los países que fueron de la Gran Colombia, Perú y Brasil es fundamental para ser más eficaces. El centro de integración policial amazónico que se ubicó en Manaos, Brasil, con participación de Ecuador, Venezuela y Brasil es un gran paso en ese sentido", agregó el mandatario.

El mensaje de Petro llega en la misma semana en la que las autoridades ecuatorianas informaron sobre explosiones de coches bomba.

