Aquiles Álvarez se declaró como opositor a Daniel Noboa y dijo tener ganas de ser candidato presidencial

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, dijo que ha tenido ganas de ser candidato presidencial. Lo afirmó en una entrevista con la Agencia EFE, publicada este lunes.

"No lo tenía en mente (ser candidato presidencial), pero tienen tan jodido al país que dan ganas a veces", aseveró.

La autoridad del Puerto Principal exclamó que es víctima de una persecución por parte del presidente Daniel Noboa, a través de la Fiscalía con el objetivo de inhabilitarlo políticamente.

Le puede interesar: Concejo de Guayaquil exige al Gobierno rapidez en investigación por atentado con explosivo

Manifestó que el caso Triple A, por el que está llamado a juicio en enero próximo por el presunto delito de distribución ilegal de combustible, es político y que debería caerse.

"¿Cuáles son las pruebas para llevarnos a juicio? Ninguna. Hay siete peritajes y los siete están a favor nuestro. No se pueden ocultar las verdades y la verdad es que todo ha sido lícito y transparente. ¿Sabe cuántas veces me han querido meter preso? Pero al final nunca pueden porque la verdad está con nosotros", mencionó el alcalde, que lleva puesto un grillete electrónico por esta causa.

Por ello, apunta que es "un tema personal" estas investigaciones ante la posibilidad de que se lance a una reelección como alcalde en 2027, algo que no ha decidido, o que intente buscar la Presidencia.

Lea también: Esto se encontró en los allanamientos a las propiedades de Aquiles Álvarez

Se describió como un opositor del Gobierno, señalando que hay cosas que no están bien.

"Entonces hay que alzar la voz. A ellos les molesta eso. Quieren gobernar y que les digan que todo está lindo, que todo está bien y... no es así, todo está mal", dijo..