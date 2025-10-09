En sesión solemne, Álvarez destacó obras municipales, criticó al Gobierno y no se refirió a nuevo caso judicial

<b>Lea también: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/sercop-sesion-solemne-guayaquil-AC10219687 target=_blank>Independencia de Guayaquil: la sesión solemne será en el Malecón tras suspensión de contrato</a></b> La sesión solemne se llevó a cabo en la <b>avenida Malecón</b>, junto al Palacio Municipal.<b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/programas/luego-de-42-anos-teresa-arboleda-se-despide-de-ecuavisa-CX891501 target=_blank></a></b><b></b><b></b><b></b>