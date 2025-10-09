En sesión solemne, Álvarez destacó obras municipales, criticó al Gobierno y no se refirió a nuevo caso judicial

El regidor enfocó su intervención en la inversión municipal en distintas áreas y las obras entregadas durante su administración, que inició en mayo de 2023. Adicionalmente, subrayó que la falta de empleo, seguridad y educación son las principales preocupaciones de los guayaquileños. Atribuyó esas deficiencias a que el Gobierno Nacional "nunca escucha".

El alcalde Aquiles Álvarez no se pronunció sobre la reciente investigación penal que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió en contra suya y la de su familia por presunto lavado de activos , durante la sesión solemne por los 205 años de Independencia de Guayaquil , este jueves 9 de octubre.

La sesión solemne se llevó a cabo en la avenida Malecón, junto al Palacio Municipal. Inicialmente iba a realizarse en la Plaza de la Administración, pero el proceso contractual para llevar a cabo el evento fue suspendido por varios días luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) encontrara supuestas irregularidades en el trámite.

La suspensión se levantó el 1 de octubre, pero Álvarez explicó que la suspensión afectó los tiempos y el contrato recién se adjudicaría el 17 de octubre, después de la conmemoración de la Independencia.

Miles de personas asistieron a la ceremonia. Entre los invitados estuvieron los asambleístas Raúl Chávez y Xavier Lasso, así como el cardenal Luis Cabrera. Aunque el Municipio aseguró que había invitado al presidente de la República, Daniel Noboa, este no fue al evento. Tampoco estuvo la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

Durante esta sesión solemne también se condecoró a personajes destacados en los campos de la comunicación, la medicina, el deporte y la cultura. Entre los galardonados estuvieron la expresentadora de noticias Teresa Arboleda, el extenista Nicolás Lapentti, el ginecólogo Carlos Miranda y el escritor Guillermo Arosemena Arosemena