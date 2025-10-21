Política
21 oct 2025 , 11:33

Audiencia en la que Fiscalía pedirá prisión preventiva para José Serrano ya tiene fecha

El Ministerio Público busca cambiar las presentaciones periódicas que actualmente tiene José Serrano.

   
  • Audiencia en la que Fiscalía pedirá prisión preventiva para José Serrano ya tiene fecha
    José Serrano en una foto del 2018 en la Asamblea.( Flickr Asamblea )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Para este jueves 23 de octubre, desde las 08:30, se instalará una audiencia en la que Fiscalía pedirá prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán, procesados en el caso Magnicidio FV como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

La diligencia tendrá lugar en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Para el mismo jueves 23 de octubre está previsto que se defina la situación jurídica de Serrano en Estados Unidos, quien podría enfrentar un proceso de deportación.

LEA: Caso Magnicidio Fernando Villavicencio: la apelación a medidas cautelares de Jordán y Serrano aún no se resuelven

Si la justicia dicta prisión preventiva contra Serrano, y Estados Unidos lo deporta, entonces el exministro del correísmo permanecerá en una cárcel mientras avanzan las investigaciones del caso Magnicidio FV.

En las últimas semanas, este proceso se enredó, pues el Tribunal que en inicio llevaba la causa se inhibió de conocerlo y ahora está en manos de un Tribunal especializado en corrupción.

Aquello es rechazado por las hijas de Fernando Villavicencio.

LEA: Cinco momentos que involucran a Xavier Jordán y muestran sus vínculos

Temas
Prisión preventiva
Fiscalía
audiencia
Asesinato Fernando Villavicencio
Caso Magnicidio FV
José Serrano
Xavier Jordán
Quito
Noticias
Recomendadas