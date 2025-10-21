Audiencia en la que Fiscalía pedirá prisión preventiva para José Serrano ya tiene fecha

Para este jueves 23 de octubre, desde las 08:30, se instalará una audiencia en la que Fiscalía pedirá prisión preventiva para <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jose-serrano target=_blank>José Serrano</a> y Xavier Jordán, procesados en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/caso-magnicidio-fv target=_blank>caso Magnicidio FV</a> como <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-magnicidio-fernando-villavicencio-apelacion-serrano-jordan-BC10302762 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/xavier-jordan-momentos-polemicos-casos-investigado-AB10223982 target=_blank></a>