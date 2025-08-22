Guayaquil: Policías capturaron a dos menores por un ataque armado que dejó a tres asesinados

La Policía Nacional capturó a dos menores de 17 años por un ataque armado cometido en la cooperativa Juan Montalvo, del norte de Guayaquil, que dejó tres asesinados y tres heridos.

Las seis víctimas, la mayoría integrantes de una familia dedicada al negocio de tricimotos, estaban reunidas dentro de una casa cuando fueron baleadas por cerca de 50 veces por los sicarios, cerca de las 01:00 de este viernes 22 de agosto.

Le puede interesar: Organizaciones condenan el asesinato del periodista Xavier Ramos en Guayaquil

Una de las heridas era una niña de cinco años. Cerca de las 06:30, policías capturaron a los sospechosos, a cinco minutos de distancia del lugar del múltiple crimen.

"Logramos la captura de estas dos personas menores de edad, tres armas de fuego, tres motocicletas, dos celulares", narró Jorge Loaiza, jefe policial de operaciones del distrito Florida.

Lea también: Seis ecuatorianos fueron capturados por narcotráfico en Estados Unidos

Los sospechosos pudieron ser capturados después de un seguimiento mediante videos de cámaras de seguridad. La casa en la que fueron capturados sería un lugar de escondite, pues solo se encontraba un colchón.