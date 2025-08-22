Guayaquil: Policías capturaron a dos menores por un ataque armado que dejó a tres asesinados

La Policía Nacional capturó a dos menores de 17 años por un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asesinatos-sur-guayaquil-guasmo-isla-trinitaria-HD9335449 target=_blank>ataque armado </a></b>cometido en la cooperativa Juan Montalvo, del norte de Guayaquil, que dejó tres asesinados y tres heridos. Las seis víctimas,<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fundamedios-asesinato-periodista-xavier-ramos-guayaquil-BX9981232 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ecuatorianos-capturados-narcotrafico-estados-unidos-IL9973587 target=_blank></a></b>