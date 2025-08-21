Seguridad
Seis ecuatorianos fueron capturados por narcotráfico en Estados Unidos

La captura de seis ecuatorianos con 3.4 toneladas de cocaína fue confirmada por Kristi Noem, secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

   
    Imagen de un navío de la Guardia Costera de Estados Unidos.( @Sec_Noem (X) )
Seis ecuatorianos fueron capturados a bordo de dos lanchas rápidas interceptadas con 3,4 toneladas de cocaína en aguas del Océano Pacifico por la Guardia Costera de Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por Kristi Noem, secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien indicó que el 80 % de las incautaciones se producen en el mar.

También apuntó que Washington refuerza la interdicción en el Pacífico Oriental para frenar a los cárteles. El cargamento está valorado en USD 102 millones.

La última semana, Estados Unidos han incautado más de 12 000 libras de cocaína en el Pacífico Oriental durante una serie de operativos realizados en altamar.

Almenos unos 20 ecuatorianos han sido capturados desde 2024 por gobiernos de otros países transportando droga por el Océano Pacífico, principalmente por la Armada de El Salvador.

