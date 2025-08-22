Seguridad
22 ago 2025 , 06:16

Organizaciones condenan el asesinato del periodista Xavier Ramos en Guayaquil

El cuerpo del periodista Xavier Ramos fue hallado sin vida en su domicilio en La Alborada, norte de Guayaquil. El crimen habría ocurrido en horas de la madrugada del 21 de agosto.

   
    Foto del periodista Xavier Ramos en un viaje a Bruselas, Bélgica. Subida en redes sociales en 2021.( Redes sociales de Xavier Ramos )
La organización no gubernamental Fundamedios condenó el asesinato del periodista Xavier Ramos, de Diario El Universo.

El cuerpo del comunicador, con varias heridas de apuñaladas, fue hallado la noche del miércoles 21 de agosto en su domicilio en La Alborada, norte de Guayaquil.

El hombre vivía solo y su inasistencia al trabajo, además de varias llamadas sin contestar, levantó sospechas entre sus familiares y amigos. La Policía indicó que el crimen habría ocurrido en horas de la madrugada o la mañana.

Fundamedios indicó que se trata el segundo asesinato de un periodista en 2025 en Ecuador, tras el de Patricio Aguilar en Quinindé, en marzo pasado.

La Fundación Periodistas sin Cadenas expresó sus condolencias por esta muerte violenta e inst a las autoridades para que investiguen este crimen.

La Secretaría de Comunicación de Presidencia publicó un mensaje de condolencias por el fallecimiento del periodista de Diario El Universo.

Ramos tenía una trayectoria de más de 20 años. Laboraba en la sección de Informes, donde abordaba temas laborales, económicos, de salud y sociales.

