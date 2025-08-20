Guayaquil: Dos hombres robaron USD 23 mil de una gasolinera y mataron a un cliente

Un hombre fue asesinado durante un robo armado en una gasolinera del centro de Guayaquil, el pasado lunes 18 de agosto.

El hecho ocurrió a las 14:24, en las calles Chimborazo y Argentina, cuando dos sujetos con pistolas subieron al área admnistrativa del establecimiento.

Una cámara de videovigilancia captó cómo los antisociales amenazaron a los trabajadores y que usaron un martillo para romper la puerta.

Minutos después, empleados del negocio se subieron a un carro e intentan irse. Pero al mismo tiempo, los hombres armados bajaron tras abrir la caja fuerte, dispararon al vehiculo en el que iban los colaboradores y huyeron con sujetos que los esperaban en motocicletas.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional informó que, producto de los disparos, una persona falleció y otra resultó herida. La víctima era un cliente del establecimiento, de 38 años de edad.

De acuerdo a información policial, los sujetos sustrajeron aproximadamente USD 23 000.