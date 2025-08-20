Seguridad
20 ago 2025 , 07:06

Guayaquil: Dos hombres robaron USD 23 mil de una gasolinera y mataron a un cliente

Dos delincuentes, que asaltaron a una gasolinera del centro de Guayaquil, mataron a un hombre cuando realizaron disparos al momento de huir.

   

Registro


Televistazo
Un hombre fue asesinado durante un robo armado en una gasolinera del centro de Guayaquil, el pasado lunes 18 de agosto.

El hecho ocurrió a las 14:24, en las calles Chimborazo y Argentina, cuando dos sujetos con pistolas subieron al área admnistrativa del establecimiento.

Una cámara de videovigilancia captó cómo los antisociales amenazaron a los trabajadores y que usaron un martillo para romper la puerta.

Minutos después, empleados del negocio se subieron a un carro e intentan irse. Pero al mismo tiempo, los hombres armados bajaron tras abrir la caja fuerte, dispararon al vehiculo en el que iban los colaboradores y huyeron con sujetos que los esperaban en motocicletas.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional informó que, producto de los disparos, una persona falleció y otra resultó herida. La víctima era un cliente del establecimiento, de 38 años de edad.

De acuerdo a información policial, los sujetos sustrajeron aproximadamente USD 23 000.

Temas
inseguridad
robo
crimen
asesinato
asalto
Guayaquil
Noticias
