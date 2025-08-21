Un periodista es asesinado dentro de su casa en el norte de Guayaquil

Un periodista de un diario fue asesinado dentro de su departamento en la sexta etapa de la ciudadela <b>La Alborada</b>, en el norte de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombre-asesinado-cementerio-guayaquil-YK9963001 target=_blank>Guayaquil</a></b>. Su cuerpo fue hallado la noche de este jueves 21 de agosto.<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/tres-detenidos-presidente-camara-comercio-esmeraldas-AE9969772 target=_blank></a></b>