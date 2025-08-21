Un periodista es asesinado dentro de su casa en el norte de Guayaquil

Un periodista de un diario fue asesinado dentro de su departamento en la sexta etapa de la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil. Su cuerpo fue hallado la noche de este jueves 21 de agosto. Agentes de Criminalística y Dinased acudieron al sitio a recoger el cuerpo y levantar evidencias.

El mayor de la Policía Nacional, Gino Zanzzi, confirmó que el cuerpo de la víctima presentaba varias heridas por arma blanca. El oficial añadió que, de acuerdo a reportes preliminares, el crimen habría ocurrido en horas de la madrugada o en la mañana.

Lea también: Tres detenidos por el asesinato del presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas

Este jueves el hombre no fue a trabajar. Tampoco respondió llamadas ni mensajes, lo que levantó las sospechas entre familiares y amigos.

El crimen ha causado consternación entre el gremio periodístico de Guayaquil.

En lo que va de 2025, más de 2 060 personas han sido asesinadas en la Zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y Samborondón.