Tres detenidos por el asesinato del presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas

Tres hombres fueron detenidos en la ciudad de Esmeraldas por estar presuntamente vinculados con el asesinato de Édgar Aguayo, presidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad, informó este miércoles