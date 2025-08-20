Seguridad
20 ago 2025 , 18:58

Tres detenidos por el asesinato del presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas

Édgar Aguayo fue asesinado el lunes 18 de agosto afuera de su negocio, una farmacia ubicada en el centro del cantón Esmeraldas.

   
    Los aprehendidos tienen 20, 24 y 36 años. Ellos serían integrantes de la organización criminal Los Tiguerones.( Policía Nacional )
user placeholder

EFE y Redacción
Tres hombres fueron detenidos en la ciudad de Esmeraldas por estar presuntamente vinculados con el asesinato de Édgar Aguayo, presidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad, informó este miércoles 20 de agosto la Fiscalía General del Estado (FGE).

De su lado, la Policía Nacional señaló que los aprehendidos tienen 20, 24 y 36 años. Ellos serían integrantes de la organización criminal Los Tiguerones. Los dos mayores registran antecedentes penales por narcotráfico y tenencia y porte ilegal de armas.

Las detenciones ocurrieron tras allanamientos en sectores como La Guacharaca, Las Américas y Divino Niño. En estas intervenciones también se decomisó una motocicleta y tres celulares

La FGE señaló este miércoles que se habían ordenado varias diligencias dentro del caso y que en las próximas horas se resolvería la situación de los sospechosos, pues deben ser sometidos a una audiencia judicial.

El asesinato de Aguayo ocurrió la mañana del lunes, cuando se encontraba en los exteriores de su negocio, una farmacia ubicada en el centro del cantón Esmeraldas. Individuos llegaron hasta el sitio y le dispararon en al menos dos ocasiones, lo que causó conmoción en el sector.

Aguayo era empresario y dirigente gremial desde hace varios años, y de acuerdo a medios locales, recientemente había liderado una gran feria que se había convertido en una importante plataforma para negocios locales y emprendedores.

Otros gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Cámara de Comercio de Quito lamentaron el asesinato y condenaron los actos de violencia que "atentan contra la vida, la paz y la seguridad de todos los ciudadanos".

Este lunes, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 1 750 militares para reforzar las operaciones en cuatro provincias que considera clave en la lucha contra el crimen organizado, entre ellas Esmeraldas.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de la actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 un conflicto armado interno contra estos grupos armados, a los que pasó a denominar como terroristas.

Entre enero y junio de este año, Ecuador tuvo el semestre más violento desde que se tienen registros, con 4 619 homicidios según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3 143 asesinatos.

