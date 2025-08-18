El presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas fue asesinado a tiros

Édgar Aguayo Molina, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-comerciante-mercado-montebelllo-asesinado-JY9357847 target=_blank>fue asesinado</a></b> la mañana de este lunes 18 de agosto. La víctima fue atacada dentro de su farmacia, en el centro de la ciudad. <b>Test</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/obispo-santa-elena-separa-sacerdote-investigacion-fiscalia-JN9953308 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/judicatura-investigacion-liberacion-lizandro-lobos-AC9949992 target=_blank></a></b>