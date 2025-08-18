Seguridad
18 ago 2025 , 13:41

El presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas fue asesinado a tiros

Édgar Aguayo, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, recibió dos disparos en la cabeza. La Policía investiga si el crimen estaría relacionado con extorsiones.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Édgar Aguayo Molina, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, fue asesinado la mañana de este lunes 18 de agosto.

La víctima fue atacada dentro de su farmacia, en el centro de la ciudad. Testigos señalan que dos hombres en motocicleta ingresaron al local y le dispararon mientras estaba en su escritorio.

Aguayo recibió dos disparos en la cabeza. La Policía investiga si el crimen estaría relacionado con extorsiones.

La farmacia había sido inaugurada hace pocos días. Como un representante del comercio de la provincia verde, participó de la organización de la Expoferia Esmeraldas.

La ciudad de Esmeraldas registró 136 asesinatos en el primer semestre de 2025, 50 muertes violentas más que el mismo periodo del 2024.

Temas
inseguridad
Delincuencia organizada
crimen
balacera
asesinato
Esmeraldas
