El obispo de Santa Elena separó a sacerdote que es investigado por presunto abuso sexual

La Diócesis de Santa Elena manifestó que el sacerdote fue separado de su oficio pastoral mientras duren las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General.

   
El sacerdote que fue encontrado dentro de su vivienda junto a tres menores de edad en Olón, Santa Elena, fue separado de su oficio pastoral.

El obispo de la provincia peninsular tomó esta decisión después que la Fiscalía General del Estado haya iniciado una investigación previa por el presunto delito de abuso sexual.

Esta medida tendrá vigencia mientras duren las investigaciones civiles y canónicas, activando todos los protocolos que la Iglesia ha establecido, indicó la Diócesis de Santa Elena mediante un comunicado.

La Iglesia Católica del Ecuador ratificó su posición de cero tolerancia e impunidad ante cualquier acto inmoral. También colaborarán con la investigación y esperan que los hechos se esclarezcan lo más pronto.

De acuerdo con testigos, el religioso habría llevado a los adolescentes desde la iglesia hasta su casa. Ante la sospechosa situación, vecinos llamaron a la Policía y, acompañados de personal de seguridad de la zona, exigieron que el sacerdote abriera la puerta del domicilio.

Una vez dentro, lo increparon sobre la presencia de los menores. El sacerdote acusado respondió que se trataba de monaguillos de la iglesia, que solían visitarlo para jugar videojuegos. Sin embargo, no pudo explicar por qué se encontraban con pocas prendas.

En respuesta, el sacerdote señalado, se pronunció mediante un video difundido en redes y donde aparece acompañado por dos madres de familia que lo respaldaban. Aseguró que tras el incidente acudió la Policía, se levantó un parte, se interrogó a los menores involucrados y se llamó a sus padres, pero no encontraron nada.

“No existe ninguna acusación seria en mi contra para que la Fiscalía actúe. De todas maneras, estoy abierto a cualquier acción que tome la justicia y la Iglesia”, afirmó el sacerdote en su defensa.

