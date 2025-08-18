El obispo de Santa Elena separó a sacerdote que es investigado por presunto abuso sexual

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/sacerdote-menores-ropa-interior-casa-olon-AI9947376 target=_blank>sacerdote que fue encontrado</a></b> dentro de su vivienda junto a <b>tres menores de edad </b>en Olón, Santa Elena, fue separado de su oficio pastoral. El obispo de la provincia peninsular tomó esta decisión<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/jose-serrano-detenido-estados-unidos-espera-audiencia-YM9952320 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/judicatura-investigacion-liberacion-lizandro-lobos-AC9949992 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b>