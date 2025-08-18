Seguridad
18 ago 2025 , 06:35

Consejo de la Judicatura abrió investigación por la liberación de Lizandro, integrante de Los Lobos

Lizandro L., señalado como integrante de Los Lobos, fue capturado en una narcovivienda de Los Ríos. 24 horas después fue liberado con medidas cautelares por un juez.

   
    Foto de Lizandro L., integrante de Los Lobos que fue capturado en una narcovivienda de Los Ríos.( Ministerio de Defensa )
El Consejo de la Judicatura (CJ) abrió una investigación a un juez del cantón La Maná, en Cotopaxi, después que liberara con medidas cautelares a Lizandro L., un integrante del grupo terrorista Los Lobos que fue capturado en una narcovivienda.

El integrante de la agrupación delictiva fue aprehendido la madrugada del viernes 15 de agosto, con armas y municiones, según detalló el Ministerio de Defensa. Sin embargo, 24 horas después fue liberado tras ser procesado por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

Le puede interesar: Lizandro, el policía que pasó a integrar Los Lobos en Quevedo, fue liberado por un juez

En ese sentido, la Judicatura indagará si el magistrado incurrió en alguna inconducta por dictar las medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país a Lizandro L.

La Subdirección de Control Disciplinario y la Dirección Nacional de Transparencia del órgano serán las encargadas de ejecutar las acciones correspondientes.

Lea también: El capturado en narcovivienda en Quevedo fue guardia en el Ministerio de Gobierno

Ecuavisa.com conoció que en la audiencia de formulación de cargos, la defensa del implicado alegó que el operativo fue montado, que no pertenece a una organización delictiva, ni las armas eran suyas.

