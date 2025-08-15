Militares capturan a miembro de Los Lobos en una narcovivienda lujosa en Quevedo

El Bloque de Seguridad, por medio de las Fuerzas Armadas, <b>capturó a tres hombres vinculados a la estructura del</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/los-lobos-despojan-casas-control-penitenciaria-guayaquil-XA9211404 target=_blank>grupo criminal Los Lobos</a></b> en Quevedo, Los Ríos. Uno de ellos es Lizandro Gabriel L.,<b> quien</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/masacre-manta-quienes-eran-leonardo-briones-genesis-mendoza-XC9774033 target=_blank></a></b>