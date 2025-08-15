Militares capturan a miembro de Los Lobos en una narcovivienda lujosa en Quevedo

El Bloque de Seguridad, por medio de las Fuerzas Armadas, capturó a tres hombres vinculados a la estructura del grupo criminal Los Lobos en Quevedo, Los Ríos. Uno de ellos es Lizandro Gabriel L., quien fue capturado en una lujosa vivienda con cuadros artísticos de los narcotraficantes Pablo Escobar, El Chapo Guzmán, del líder criminal ficticio Tony Montana y los personajes de cómic El Guasón y Harley Quinn. Le puede interesar: Masacre en Manta: ¿Quiénes eran Leonardo Briones, cabecilla de Los Lobos, y su esposa Génesis Mendoza?

Imagen de El Guasón, Tony Montana, Pablo Escobar, Tommy Shelby, Vito Corleone, Tony Soprano en un cuadro hallado en una narcovivienda de Quevedo. ( )

Imagen de los personajes de cómic El Guasón y Harley Quinn en un cuadro hallado en Quevedo, Los Ríos. ( )

Entre las evidencias, se halló una credencial suya emitida por el Ministerio de Gobierno en septiembre de 2020, que lo describía como seguridad privada. Es investigado actualmente por narcotráfico. También tenía varias armas y municiones. Los otros dos capturados son objetivos de alto valor en Quevedo, describió el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, quien lideró el operativo. Tenían armas de fuego y municiones. Lea también: La red de alias Mexicano, asesinado en Manta, estuvo tras atentados contra hijos de Fito

"Está alias Cojo y alias Mocho. Estas son personas que tenían aterrorizada a la ciudadanía en Quevedo con extorsión, asalto y secuestro. Ellos se los ha encontrado con sustancias sujetas a fiscalización", comentó. Además, la autoridad relató que lograron la liberación de un secuestrado que había sido raptado ayer, mientras laboraba como transportista. Fue interceptado en el anillo vial de Quevedo.