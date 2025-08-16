Seguridad
El capturado en narcovivienda en Quevedo fue guardia en el Ministerio de Gobierno

El sujeto trabajaba como guardia de seguridad en el Ministerio de Gobierno en 2020.

   
EFE y Redacción
El Ministerio de Defensa informó este sábado que inició las indagaciones sobre, Lizandro Gabriel L.A. trabajaba como guardia de seguridad en el Ministerio de Gobierno en 2020, pero en muy poco tiempo pasó de ser un funcionario público a un presunto delincuente.

"¿Cómo alguien con un sueldo promedio, como cualquier ecuatoriano, pasó a tener una narcovivienda en tan poco tiempo?", se preguntó en un comunicado en el que se refiere a una casa de al menos tres pisos, "llena de lujos".

La casa donde estaba tenía acabados de lujo, paredes de mármol, cuadros artísticos de los narcotraficantes Pablo Escobar, El Chapo Guzmán, del líder criminal ficticio Tony Montana y los personajes de cómic El Guasón y Harley Quinn.

Dentro de la vivienda también se encontraron armas, municiones y credenciales que vinculaban a Lizandro L. con su pasado laboral.

Una fuente del Ministerio de Defensa indicó a EFE que el detenido ya no trabajaba para el Estado al momento de su detención en el marco de la Operación Gran Escala, cuya finalidad fue atacar a la delincuencia responsable de varios crímenes en la provincia Los Ríos.

En esa operación de seguridad se aprehendió, además, a dos presuntos delincuentes: Edgar G., alias "Cojo", y Joffre C., alias "Mocho", miembros del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) 'Los Lobos'.

En esta misma operación se logró la liberación de un transportista secuestrado desde el jueves y por cuyo rescate exigían 200 000 dólares a su familia.

La violencia se desborda en Los Ríos

Fuentes policiales confirmaron a Ecuavisa.com que Lizandro L. es familiar de un exoficial de la Policía. En la página de la Función Judicial, Lizandro L. registra procesos por evasión y tenencia de armas en 2008. En esta ocasión, se lo procesa por tenencia de armas de fuego.

La provincia de Los Ríos acumula 738 muertes violentas entre enero y agosto de 2025. En el mismo periodo de 2024 hubo 537 asesinatos.

