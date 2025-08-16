Una menor reportada como desaparecida en General Villamil aparece en un video y dice estar bien​​

<b>Nadia Lucía Cruz Morán</b>, menor de edad reportada como <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/personas-desaparecidas target=_blank>desaparecida</a></b> el 13 de agosto en <b>General Villamil</b>, Playas, en Guayas, reapareció a través de un video publicado en redes sociales, donde asegura que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cadaver-adulto-mayor-arrojado-perimetral-estero-salado-LA9938519 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/maleta-casa-policia-aurora-daule-medio-millon-dolares-DH9944647 target=_blank></a>