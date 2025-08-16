Una menor reportada como desaparecida en General Villamil aparece en un video y dice estar bien​​

Nadia Lucía Cruz Morán, menor de edad reportada como desaparecida el 13 de agosto en General Villamil, Playas, en Guayas, reapareció a través de un video publicado en redes sociales, donde asegura que se encuentra fuera de peligro y que está con su novio.

"Estoy bien, estoy completa. Miren, la puerta está abierta, puedo salir cuando quiera, a mí no me han secuestrado", dice la adolescente mientras muestra parte de la vivienda donde se encuentra.

En el video se escucha a Nadia Morán decir que se acaba de enterar de que había sido reportada como desaparecida y que sus padres la estaban buscando. Pero aclaró que su salida fue una decisión propia para vivir con su pareja sentimental y que no sufrió ningún tipo de secuestro.

Este es el segundo caso de este tipo en el país en menos de un mes. En Babahoyo, otra menor reportada como desaparecida, Jisleyne Jahaira Giraldo Garrido, de 14 años, negó el hecho mediante un video y señaló que se fue de la casa por abusos de su padrastro. "Yo desaparecida no estoy, estoy bien, feliz con mi pareja", declaró la adolescente en su momento.

