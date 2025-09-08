Seguridad
08 sep 2025 , 18:32

La Policía captura a banda que amenazó a terminal portuaria privada de Guayaquil

Los capturados fueron procesados por el delito de extorsión y fueron enviados a prisión preventiva.

   
  • La Policía captura a banda que amenazó a terminal portuaria privada de Guayaquil
    Imagen de los cuatro detenidos por el ataque contra una terminal portuaria en el sur de Guayaquil.( Cortesía Policía )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

La Policía Nacional aprehendió el domingo 7 de septiembre a cuatro presuntos implicados del ataque armado contra un puerto de Guayaquil, en la Isla Trinitaria.

Dos vehículos fueron usados para ese hecho violento, en el que también fueron lanzados panfletos amenazantes. La moto y el carro fueron captados en el estacionamiento de un centro comercial del norte de la urbe.

Le puede interesar: Violento ataque en Manta: seis víctimas, tres de ellas mortales

Una rápida acción policial permitió neutralizar a los ocupantes de la moto y el carro, para luego llevarlos hasta el Cuartel Modelo.

Dentro del mismo procedimiento, se allanaron los inmuebles de los aprehendidos para, posteriormente, ponerlos a órdenes de la autoridad competente. La Policía manifestó que los detenidos pertenecerían al Grupo de Delincuencia Organizada Mafia 18.

Lea también: Guayaquil: Seis muertos y siete heridos en un nuevo ataque armado en Nueva Prosperina

Uno de los aprehendidos tiene 17 años, mientras el resto tiene 24, 25 y 28 años de edad. Los adultos fueron procesados por el delito de extorsión y fueron enviados a prisión preventiva.

Temas
Policía Nacional
intimidación
extorsión
amenaza
Guayaquil
Noticias
Recomendadas