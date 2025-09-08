La Policía captura a banda que amenazó a terminal portuaria privada de Guayaquil

La Policía Nacional aprehendió el domingo 7 de septiembre a cuatro presuntos implicados del ataque armado contra un puerto de Guayaquil, en la Isla Trinitaria.

Dos vehículos fueron usados para ese hecho violento, en el que también fueron lanzados panfletos amenazantes. La moto y el carro fueron captados en el estacionamiento de un centro comercial del norte de la urbe.

Una rápida acción policial permitió neutralizar a los ocupantes de la moto y el carro, para luego llevarlos hasta el Cuartel Modelo.

Dentro del mismo procedimiento, se allanaron los inmuebles de los aprehendidos para, posteriormente, ponerlos a órdenes de la autoridad competente. La Policía manifestó que los detenidos pertenecerían al Grupo de Delincuencia Organizada Mafia 18.

Uno de los aprehendidos tiene 17 años, mientras el resto tiene 24, 25 y 28 años de edad. Los adultos fueron procesados por el delito de extorsión y fueron enviados a prisión preventiva.