La Policía captura a banda que amenazó a terminal portuaria privada de Guayaquil

La Policía Nacional aprehendió el domingo 7 de septiembre<b> a cuatro presuntos implicados </b>del<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/madre-hijos-atacados-tiros-casa-duran-HG10071251 target=_blank> ataque armado</a></b> contra un puerto de Guayaquil, en la Isla Trinitaria. Dos vehículos fueron usados para ese<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asesinatos-manta-los-esteros-manabi-IG10072468 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-seis-muertos-ataque-armado-nueva-prosperina-KX9918419 target=_blank></a></b> <b></b>