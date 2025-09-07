Seguridad
Una madre y sus hijos fueron atacados a tiros en su casa, en Durán

La mujer falleció a causa de los disparos.

   
    Imagen referencial para graficar el uso de un arma de fuego.( Pexels )
Una madre y sus hijos fueron atacados a tiros la noche del viernes 5 de septiembre, mientras se encontraban en su casa, en Durán, provincia de Guayas.

El parte policial refiere que personas desconocidas llegaron en una motocicleta a los exteriores del inmueble, ubicado en la Ciudadela El Recreo.

Uno de los sujetos entró a la casa y atacó a la familia. Dicho informe señala que la mujer falleció en el sitio, a causa de tres disparos en la cabeza.

No obstante, según información recogida por Diario Expreso, en el ataque armado también resultaron heridos dos hijos de la mujer. Uno de ellos murió en un hospital, mientras que el otro sigue internado.

