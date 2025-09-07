Una madre y sus hijos fueron atacados a tiros en su casa, en Durán

Una<b> madre y sus hijos</b> fueron atacados a tiros la noche del viernes 5 de septiembre, mientras se encontraban en su casa, en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/duran target=_blank>Durán</a>, provincia de Guayas. El <b>parte policial</b> refiere que personas <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/duran-asesinatos-reduccion-tres-meses-2025-EE10052204 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/vendedor-cocos-asesinado-duran-guayas-NH10068005 target=_blank></a>