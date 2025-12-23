Policía captura a dos hombres por usar a una niña de 7 años para cometer robos en el norte de Guayaquil

La Policía Nacional capturó a dos hombres acusados de utilizar a una niña de 7 años para cometer robos en locales comerciales del sector de La Florida , en el norte de Guayaquil . Según información oficial, los detenidos son el padrastro y el tío materno de la menor .

De acuerdo con el informe policial, los sospechosos utilizaban a la niña para distraer a los propietarios de los negocios. Mientras la menor captaba la atención de las víctimas, los adultos sustraían mercadería y objetos personales, entre ellos teléfonos celulares.

La captura se produjo luego de que una de las víctimas alertara a agentes del Distrito Florida, quienes lograron ubicar y detener a los sospechosos en delito flagrante. Durante el operativo, los uniformados decomisaron un revólver, varias municiones y una motocicleta que presuntamente era utilizada para movilizarse tras cometer los robos.

El caso ha provocado rechazo entre la ciudadanía, debido al uso de una menor de edad para actividades delictivas. Las autoridades señalaron que este tipo de hechos forma parte de una grave vulneración de los derechos de los niños.

Tras la audiencia de formulación de cargos, los dos hombres enfrentan prisión preventiva por 90 días mientras continúan las investigaciones. En tanto, la niña fue puesta a buen recaudo y entregada a su madre, bajo los protocolos de protección correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de delitos y colaborar con las autoridades para evitar que menores de edad sean utilizados en actos delictivos.