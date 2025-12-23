Policía captura a dos hombres por usar a una niña de 7 años para cometer robos en el norte de Guayaquil

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/128-delincuentes-abatidos-policia-uso-progresivo-fuerza-2025-ON10597922 target=_blank>Policía Nacional</a> capturó a<b> dos hombres acusados de utilizar a una niña de 7 años </b>para cometer robos en locales comerciales del <b>sector de La Florida</b>, en el norte de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/choque-bus-trailer-guayaquil-EN10596442 target=_blank>Guayaquil</a>. Según información<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-malvinas-aun-no-termina-sigue-otra-investigacion-IH10600383 target=_blank></a>