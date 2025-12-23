Guayaquil
Un choque entre un bus y un tráiler en el noroeste de Guayaquil dejó 11 heridos

El siniestro ocurrió a la altura de la Entrada de la 8. La mayoría de los lesionados fueron los pasajeros del bus de la línea 49.

   
La noche de este lunes 22 de diciembre se produjo un choque entre un bus de transporte urbano y un tráiler en la vía Perimetral, en Guayaquil, que dejó 11 pasajeros heridos. Además, los dos conductores involucrados fueron retenidos.

El siniestro ocurrió cerca de las 22:00, a la altura de la Entrada de la 8. La mayoría de los lesionados fueron los pasajeros del bus de la línea 49.

Los heridos fueron atendidos en el lugar por paramédicos. Los más afectados fueron trasladados a casas de salud, mientras que otros se negaron a ser llevados a hospitales.

Hasta el sitio acudieron agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (OIAT), quienes realizaron las pericias para determinar las causas del choque, que además provocó el cierre de un carril de la Perimetral durante aproximadamente dos horas.

Según Gabriel Barrera, agente de la ATM, lo que se pudo visualizar fue un choque por alcance. "Por versiones de moradores, el bus aparentemente se detuvo para recoger pasajeros y el conductor del tráiler no se dio cuenta, por lo que se estrelló", explicó.

No obstante, el conductor del bus dio otra versión de los hechos. "Había una columna de tráfico y yo iba despacio. De pronto viene el tráiler y siento el golpe por atrás”, señaló.

Cerca de las 23:00 llegaron dos grúas para retirar los vehículos siniestrados. Asimismo, se procedió a la retención de ambos conductores y de los vehículos involucrados. "Los dos conductores irán a Fiscalía y los dos vehículos fueron retenidos", añadió Barrera.

Mientras los agentes de tránsito realizaban su trabajo, contaron con resguardo policial para evitar robos o cualquier incidente.

Hasta el cierre de este reportaje se desconocía el estado de salud de los pasajeros que fueron hospitalizados.

