Vía Perimetral: taxista falleció en siniestro de tránsito provocado por exceso de velocidad

El cuerpo del taxista salió expulsado por el parabrisas y quedó debajo del vehículo, tras una vuelta de campana. Su acompañante sobrevivió al siniestro, por el cinturón de seguridad.

   
Un taxista sufrió en un siniestro de tránsito en la Vía Perimetral de Guayaquil, a la altura de Tres Bocas, la noche del lunes 25 de agosto.

El cuerpo del taxista quedó debajo del vehículo, que terminó volcado sobre el parterre y chocado contra un poste, cerca de las 22:00.

Según testigos, el hombre que no tenía colocado su cinturón de seguridad, conducía a exceso de velocidad en sentido sur-norte cuando se accidentó. "El carro, a lo que da vueltas de campana, le ha aplastado al cabeza", mencionó un hombre.

Otros conductores se estacionaron para ayudar a salir del vehículo a la acompañante que resultó herida, posteriormente fue atendida por los paramédicos y llevada a un hospital.

Los agentes de tránsito que acudieron a la emergencia cerraron un carril de la Perimetral, mientras los rescatistas sacaban el cadáver del hombre de 50 años.

La liberación del cuerpo tomó 30 minutos. A la par, el personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) recababa más información del hecho.

"No tenía el cinturón de seguridad puesto y esto provocó que su cuerpo saliera por el parabrisas y falleciera", comentó un agente.

Cerca de las 23:00, el cuerpo fue trasladado a la morgue, después una plartaforma se llevó el taxi al patio de retención vehicular.

