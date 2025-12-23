El caso Las Malvinas aún no termina: la Fiscalía mantiene una segunda investigación

Tras la histórica sentencia que condenó a los responsables de la desaparición forzada de los cuatro niños de las Malvinas, el foco judicial se desplaza ahora hacia otros procesos vinculados a este emblemático caso.

En Quito hay una investigación previa abierta en la Unidad Nacional de Investigación de Delincuencia Organizada (Unidot), de la Fiscalía General de Estado, por el delito de secuestro con muerte.

La defensa de las víctimas espera que el avance logrado con la causa por desaparición forzada impulse esta otra. Allí se menciona no sólo a los militares, sino también a integrantes de grupos de delincuencia organizada.

"Asumo que en los próximos días estarían realizando algunas diligencias para determinar quién o quienes estarían atrás de la muerte de los cuatro niños de la Malvinas. Inclusive, emitir algún tipo de comentarios sobre esa fase investigativa podría cargar un tipo de delito", dijo Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente de Derechos Humanos, que se desempeñan como defensores de la familia de las víctimas.

Además, los abogados de las víctimas presentaron un hábeas corpus que ahora está en manos de la Corte Constitucional. En este caso, el organismo tiene pendiente la presentación de un proyecto de sentencia que debe ser analizado por el Pleno.

Y desde Naciones Unidas, el Comité de Desaparición Forzada le solicitó al Estado ecuatoriano que hasta el próximo 12 de febrero esclarezca la muerte de los niños que incluya una estrategia que investigue el posible vínculo entre agentes estatales y grupos delictivos en la solicitud señale que se garantiza el acceso de la Fiscalía, archivos militares y de inteligencia y sanciones para quienes obstruyen la investigación.

También constan medidas de protección a las familias, defensa y agentes fiscales.