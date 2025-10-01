Paro nacional | Los comuneros de Molleturo denuncian que la Policía detuvo a seis personas

La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) informó que se detuvo a seis comuneros de Molleturo durante las manifestaciones que se dieron, la noche del 30 de septiembre de 2025, en medio del paro 2025 tras la eliminación del subsidio al diésel.

Entre los apresados se encuentra Zoila Vásquez, defensora del agua, quien ha acompañado en la histórica lucha por la defensa del Río Blanco. También se detuvo a otras dos personas adultas mayores, informó la FOA: Francisco Morales Gutama y Aurora Gutama.

Otros detenidos son Homero Chuñir, Asunción Tibilín y Cruz Chunir. Actualmente, ellos se encuentran en la Unidad de Flagrancia en el Complejo Judicial del Azuay, "sin que la Policía haya informado sobre las razones de la detención".

Según declaraciones de Carlos Morales, presidente de la Comuna San Felipe de Molleturo, alrededor de las 19:00, varios habitantes de la comunidad que se dirigían a sus hogares fueron interceptados violentamente en el tramo comprendido entre Molleturo Centro y la vía Cuenca–Molleturo–Naranjal. "De manera completamente injustificada, uniformados abrieron fuego contra los vehículos en los que se movilizaban comuneros desarmados, atentando contra la vida e integridad de mujeres, personas adultas mayores y defensores del agua", informó la FOA en un comunicado.

