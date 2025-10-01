Seguridad
01 oct 2025 , 06:13

Paro nacional | Los comuneros de Molleturo denuncian que la Policía detuvo a seis personas

Ocurrió la noche del pasado 30 de septiembre mientras se dirigían a sus casas. Fueron interceptados violentamente en el tramo comprendido entre Molleturo Centro y la vía Cuenca–Molleturo–Naranjal.

   
  • Paro nacional | Los comuneros de Molleturo denuncian que la Policía detuvo a seis personas
    Imagen de los comuneros detenidos junto a los policías, en Azuay. ( Captura de pantalla / FOA )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) informó que se detuvo a seis comuneros de Molleturo durante las manifestaciones que se dieron, la noche del 30 de septiembre de 2025, en medio del paro 2025 tras la eliminación del subsidio al diésel.

Entre los apresados se encuentra Zoila Vásquez, defensora del agua, quien ha acompañado en la histórica lucha por la defensa del Río Blanco. También se detuvo a otras dos personas adultas mayores, informó la FOA: Francisco Morales Gutama y Aurora Gutama.

Otros detenidos son Homero Chuñir, Asunción Tibilín y Cruz Chunir. Actualmente, ellos se encuentran en la Unidad de Flagrancia en el Complejo Judicial del Azuay, "sin que la Policía haya informado sobre las razones de la detención".

Según declaraciones de Carlos Morales, presidente de la Comuna San Felipe de Molleturo, alrededor de las 19:00, varios habitantes de la comunidad que se dirigían a sus hogares fueron interceptados violentamente en el tramo comprendido entre Molleturo Centro y la vía Cuenca–Molleturo–Naranjal. "De manera completamente injustificada, uniformados abrieron fuego contra los vehículos en los que se movilizaban comuneros desarmados, atentando contra la vida e integridad de mujeres, personas adultas mayores y defensores del agua", informó la FOA en un comunicado.

Le puede interesar: La reunión entre el Gobierno y movimiento indígena de Cotacachi no se concretó

Difusión de un video y denuncia de represión

La FOA publicó un video en el que se puede observar cómo las mujeres detenidas son llevadas por la Policía Nacional a la Unidad de Flagrancia. También denunció que hubo grave represión armada contra comuneros por parte de las fuerzas del orden.

Denunció que mujeres, adultos mayores y defensores del agua fueron agredidos. Uno de los detenidos, Francisco M., presenta heridas graves en el rostro y cabeza.

La FOA pidió al Gobierno:

  • Liberación inmediata e incondicional de los seis comuneros de Molleturo, injustamente detenidos.
  • Rechazar categóricamente el uso de la fuerza y la violencia como mecanismo de control social y represión política.
  • Responsabilizó al gobierno de Daniel Noboa y a la fuerza pública por las agresiones cometidas y por cualquier vulneración a la integridad física y psicológica de los detenidos.

    • Ecuavisa.com consultó en la Policía Nacional sobre la detención, pero allí se indicó que en este momento se encuentran verificando la información en territorio. Apenas haya detalles de la noticia, se proporcionará información.

    Le puede interesar: La ONU pide iniciar un diálogo urgente tras la muerte de un manifestante durante el paro nacional

    Temas
    paro nacional
    detenidos
    manifestantes
    eliminación del subsidio al diésel
    Policía Nacional
    Fuerzas Armadas
    Azuay
    Cuenca
    Molleturo
    Noticias
    Recomendadas