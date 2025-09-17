Economía
18:59

Eliminación del subsidio al diésel: Más de seis mil transportistas inscritos para recibir las compensaciones

Esto mientras, las manifestaciones de transportistas se disolvieron y desde esta tarde, las carreteras en dos provincias del norte de la sierra, ya están habilitadas.

   
Diego Cuenca
Desde la tarde de este miércoles las paralizaciones en las carreteras de las provincias de Carchi y Pichincha culminaron porque los manifestantes fueron desalojados de las vías.

En el sector de La Posta del cantón Montúfar en Carchi, 200 policías y militares se enfrentaron con los manifestantes durante 15 minutos y como consecuencia hubo tres detenidos. Jorge Tello, Comandante de la Brigada 31 Andes, dio más detalles:

“Hemos encontrado varias puntas que han sido utilizadas por los manifestantes para destruir los neumáticos de los diferentes vehículos”.

Mientras, en la vía Cajas – Tabacundo, que une a Imbabura con Pichincha, también hubo cuatro tramos que ya fueron habilitados al tránsito. En todas estas localidades los ya vehículos empezaron a circular con normalidad.

Mientras las protestas contra la eliminación del subsidio del diésel se disuelven, los transportistas que deciden inscribirse para recibir las compensaciones gubernamentales, van en aumento.

Para acceder a ese beneficio el lunes se inscribieron 1 665, pero este miércoles esa cifra se cuadruplicó, hasta el momento el Ministerio de Infraestructura y Transporte ha registrado a 6 940 transportistas de varias modalidades que recibirán el incentivo por la eliminación del subsidio del diésel.

Los interesados pueden inscribirse en los 26 puntos que se habilitaron en las sedes de esa institución y de la Agencia Nacional de Tránsito en todas las provincias del país, excepto Galápagos y en la página web del Ministerio de Infraestructura y Transporte.

