Economía
15 sep 2025 , 12:27

1 665 transportistas recibieron la compensación por la eliminación del subsidio del diésel

Según informó el Gobierno Nacional, en esta primera jornada se transfirieron USD 1,1 millones. El siguiente desembolso está previsto para el jueves 18 de septiembre.

   
  • 1 665 transportistas recibieron la compensación por la eliminación del subsidio del diésel
    Imagen de este lunes 15 de septiembre de vehículos en una carretera de Pichincha. ( Rolando Enriquez / API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

Un total de 1 665 transportistas en el país recibieron este lunes 15 de septiembre las primeras compensaciones económicas tras la eliminación del subsidio del diésel. Según informó el Gobierno Nacional, en esta primera jornada se transfirieron USD 1,1 millones.

El siguiente desembolso está previsto para el jueves 18 de septiembre y se realizará con base en el número de transportistas que se inscriban hasta el miércoles.

Lea también: Alza del diésel | Gobierno entregará compensaciones a transportistas al menos durante ocho meses

La Administración de Daniel Noboa entregará una compensación económica por ocho meses y en mayo de 2026 evaluará si extiende la bonificación cuatro meses más. Los pagos serán de entre 400 y 700 dólares al mes para cada unidad de transporte intercantonal, 600 dólares para las intraprovinciales y 1 000 dólares para las interprovinciales. El Ejecutivo destinará 68,7 millones de dólares este año para cubrir estas transferencias.

Los interesados deben registrarse en el sitio web registro.mtop.gob.ec/#/login. Ahí deberán crear un usuario y contraseña. Adicionalmente, se han habilitado oficinas en todo el país para inscribirse de manera presencial

En entrevista en Contacto Directo, el ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque, subrayó este lunes que las compensaciones de hasta USD 1 000 mensuales solo están contempladas para el transporte público de pasajeros: buses urbanos, intercantonales e interprovinciales. Con ello se busca evitar el incremento de los precios de los pasajes.

Por otra parte, expresos, vehículos pesados o camionetas no están contemplados en el plan de pagos del Gobierno. Para ellos, dijo Luque, hay otros planes que aún no están instrumentados.

Revise además: Noboa traslada temporalmente la sede del Ejecutivo a Latacunga

La supresión de los subsidios de los combustibles es una de las decisiones políticas más sensibles en Ecuador que ya intentaron tomar sin éxito los expresidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes tuvieron que recular ante las dos olas de protestas más grandes acontecidas en los últimos años en el país, lideradas en ambas ocasiones por el movimiento indígena.

Noboa dio el paso de eliminar el subsidio al diésel tras haberlo hecho ya el año pasado con las gasolinas Extra y Ecopaís, las de mayor consumo en la nación.

Temas
transportistas
subsidio diésel
eliminación del subsidio al diésel
Daniel Noboa
Noticias
Recomendadas