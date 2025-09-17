El Parlamento Europeo evalúa una cooperación con Ecuador frente a crimen organizado

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, se reunió el 16 de septiembre en Quito con la delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina (DAND). El objetivo fue estrechar la cooperación en materia de seguridad.

El encuentro, donde la delegación estuvo acompañada por la embajadora de la UE en Ecuador, Jekaterina Doródnova, se centró en el análisis de la situación de seguridad en Ecuador con el objetivo de afianzar la cooperación política y técnica con la UE.

Los temas abordados incluyeron el refuerzo de tecnología de rastreo, la persecución transnacional al crimen organizado, la extinción de dominios de impunidad y el uso social de bienes incautados al narcotráfico, según señaló en un comunicado el Ministerio del Interior.

En el encuentro, Reimberg destacó que el combate de Ecuador al narcotráfico "es de conocimiento mundial", y resaltó las cifras récord en incautación de droga en la administración Daniel Noboa.