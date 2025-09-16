Caso Las Malvinas: la recusación del juez retrasa la audiencia preparatoria de juicio por desaparición forzada

El caso Las Malvinas, en el que se investiga el delito de desaparición forzada por la muerte violenta de cuatro niños y adolescentes en Guayaquil en diciembre pasado, experimenta una nueva dilación.

Este martes 16 de septiembre, cuando se buscaba instalar por quinta vez la audiencia preparatoria de juicio contra 17 militares procesados, se conoció que Dennis Ugalde, juez de la causa, fue recusado por uno de los vinculados.

Así, la competencia del caso que tenía el magistrado fue suspendida mientras avanza el recurso en su contra, por lo que dispuso que exista un nuevo sorteo, para que esta causa judicial pueda avanzar en manos de otro juez.

Tanto desde el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH-GYE), que actúa como acusador particular de la familia de los menores de edad asesinados, el fiscal y Ugalde han señalado que hay maniobras para demorar el proceso, ya que la prisión preventiva de los soldados caduca en diciembre.

"Vamos a solicitar la Defensoría del Pueblo que elabore un informe intermedio para que ponga en conocimiento del proceso de recusación del juez y que se identifique de que se activó esa vía judicial de mala fe y que representa un abuso del derecho para que pueda establecer las sanciones respectivas", dijo Fernando Bastias, abogado del CDH-GYE.

Esta audiencia se desarrolló de manera pública vía telemática en Zoom, por lo cual familiares de los militares detenidos pudieron saludar efusivamente a sus parientes.

Los militares detuvieron de manera irregular la noche del 8 de diciembre de 2024 a Ismael y Josué Arroyo, de 14 y 15 años, y sus amigos Nehemías Arboleda de 15 años y Steven Medina de 11 años en el sur de Guayaquil.

Llevaron a los menores a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), donde aseguran que los dejaron en libertad, aunque en una reconstrucción de hechos algunos miembros admitieron que los niños fueron golpeados.

Los menores perdieron la vida. Sus restos fueron encontrados el 24 de diciembre en un sector rural de Taura y su identificación se produjo el 31 de diciembre.