Ecuador ha decomisado más de un millón de galones de combustible en lo que va de 2025

Las Fuerzas Armadas de Ecuador decomisaron más de un millón de galones de combustible en lo que va de 2025, un monto que, según el Ministerio de Defensa, supone una afectación económica al Estado de USD 21,5 millones.

En un comunicado emitido el 15 de septiembre, la cartera de Estado destacó que las operaciones de seguridad afectaron un 62,1 % más que en 2025 al financiamiento y economía de "las mafias". En 2024, el mismo plan de acción permitió la incautación de 571 337 galones.

Del total decomisado en 2025, cerca de 700 000 galones corresponden a gasolinas, 113 000 a gasolina blanca, 116 000 a diésel y 96 000 a derivados de combustible.

Para el Ministerio de Defensa, el tráfico de combustible no es solo un delito económico, sino que también está ligado a la minería ilegal, al narcotráfico y al financiamiento de grupos de crimen organizado.