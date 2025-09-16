Seguridad
Ecuador ha decomisado más de un millón de galones de combustible en lo que va de 2025

Del total decomisado en 2025, cerca de 700 000 galones corresponden a gasolinas, 113 000 a gasolina blanca, 116 000 a diésel y 96 000 a derivados de combustible.

   
    Combustible decomisado durante un operativo en Santa Elena, en septiembre de 2025.( Ejército Ecuatoriano )
Las Fuerzas Armadas de Ecuador decomisaron más de un millón de galones de combustible en lo que va de 2025, un monto que, según el Ministerio de Defensa, supone una afectación económica al Estado de USD 21,5 millones.

En un comunicado emitido el 15 de septiembre, la cartera de Estado destacó que las operaciones de seguridad afectaron un 62,1 % más que en 2025 al financiamiento y economía de "las mafias". En 2024, el mismo plan de acción permitió la incautación de 571 337 galones.

Para el Ministerio de Defensa, el tráfico de combustible no es solo un delito económico, sino que también está ligado a la minería ilegal, al narcotráfico y al financiamiento de grupos de crimen organizado.

"Cada galón robado o desviado significa dinero sucio que termina en manos de mafias violentas, maquinaria ilegal puesta en funcionamiento y más poder para quienes buscan desestabilizar el país", dijo el Ministerio.

La eliminación del subsidio al diésel corta los incentivos del contrabando

El diésel se posiciona como el segundo tipo de combustible más incautado, lo que confirma su "rol clave en el sostenimiento de actividades ilegales, especialmente en la minería ilegal, por depender de este recurso para operar maquinaria pesada", según el Ejecutivo.

De esta forma se justificó la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel; una medida que, según el Ministerio de Defensa, "corta de raíz los incentivos del contrabando y dificulta que las mafias accedan a combustible barato para sus operaciones ilícitas".

El subsidio que mantenía el precio congelado para las gasolinas de mayor consumo (Extra y Eco País, ambas de 85 octanos) fue eliminado progresivamente desde el año pasado a través de un sistema de bandas de precios que ha equiparado sus precios a los valores del mercado internacional.

Además, el Gobierno apuntó a las bandas criminales de Los Tiguerones, Los Lobos, Los Choneros y Los Gánsters como los principales responsables de este negocio ilícito.

Los grupos utilizan el combustible para sostener sus operaciones ilegales, especialmente para poner en funcionamiento la maquinaria necesaria en la minería ilegal.

