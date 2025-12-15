Norte de Quito: asalto a un vecino, en Los Laureles, quedó registrado en video

La cámara captó cuando un taxi llegó a la calle de Las Nueces, en el sector de Los Laureles, en el norte de Quito. Dos hombres se bajaron del automotor y abordaron violentamente para asaltar a un vecino que llegaba de trabajar a la 01:30.

Corrió y pedía ayuda a gritos, arrojó un objeto a la vereda, lo interceptaron y entre los dos lo sometieron hasta que en el piso le arrebataron sus pertenencias. Forcejearon y le dieron un patazo. Vecinas de casas cercanas gritaban y los delincuentes huyeron.

Los vecinos de Los Laureles dicen que la inseguridad va en crecimiento, que las personas y vehículos se han convertido en blanco de la delincuencia.

Dicen que no se sienten protegidos y demandan mayor presencia policial. Buscan organizarse, auto protegerse y hasta apropiarse de sus espacios para no ceder terreno ante la delincuencia; sin embargo, piden mayor control y protección.

