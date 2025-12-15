Seguridad
Norte de Quito: asalto a un vecino, en Los Laureles, quedó registrado en video

Los vecinos exigen mayor resguardo para su barrio. Aseguran que los delitos van en aumento. En un hecho reciente, un vecino fue asaltado por hombres que se transportaban en un taxi.

   
La cámara captó cuando un taxi llegó a la calle de Las Nueces, en el sector de Los Laureles, en el norte de Quito. Dos hombres se bajaron del automotor y abordaron violentamente para asaltar a un vecino que llegaba de trabajar a la 01:30.

Corrió y pedía ayuda a gritos, arrojó un objeto a la vereda, lo interceptaron y entre los dos lo sometieron hasta que en el piso le arrebataron sus pertenencias. Forcejearon y le dieron un patazo. Vecinas de casas cercanas gritaban y los delincuentes huyeron.

Los vecinos de Los Laureles dicen que la inseguridad va en crecimiento, que las personas y vehículos se han convertido en blanco de la delincuencia.

Dicen que no se sienten protegidos y demandan mayor presencia policial. Buscan organizarse, auto protegerse y hasta apropiarse de sus espacios para no ceder terreno ante la delincuencia; sin embargo, piden mayor control y protección.

