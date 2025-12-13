Bolívar Alcides Araque Caicedo lleva seis días desaparecido, en Quito

Los allegados de Bolívar Alcides Araque Caicedo, de 67 años, se encuentran desesperados porque él se encuentra desaparecido. Lo vieron por última vez en Chillogallo, al sur de Quito, la tarde del pasado lunes 8 de diciembre de 2025.

Su hija, Carmen Araque, le contó a ecuavisa.com que su padre primero salió a visitar a su hijo, desayunaron juntos y luego se fue a la casa de otro familiar con quien se quedó conversando hasta las 14:00, pero desde ese momento su paradero es desconocido. Al momento, ya presentaron la denuncia en la Fiscalía General y la Dinased de la Policía Nacional.

También han acudido a Medicina Legal, hospitales, unidades de Policía Comunitaria y otros sitios. Han pegado afiches con la foto de Bolívar Alcides Araque Caicedo en tiendas, paradas buses y otros sitios concurridos de la capital.

Al momento de su desaparición, el hombre vestía un pantalón de calentador plomo, zapatos deportivos del mismo color. Llevaba puesta una chompa beige. Es de contextura delgada, mide 1,64 metros, es de tez blanca rosácea y tiene cabello cano. Tiene una cicatriz en la palma de la mano izquierda, a la altura del último dedo.

Si conoce su paradero, puede comunicarse al teléfono 1 800 (DELITO) 335 486. Las autoridades guardarán absoluta reserva.

