09 sep 2025 , 15:13

Carlos Gamez Egas lleva tres días desaparecido, en Quito

Lo vieron por última vez, en Cotocollao, en el norte de la capital, tras estacionar su vehículo en el conjunto habitacional donde residía. Luego de esto se fue y su paradero es desconocido.

   
    La ficha de desaparecido de Carlos Gamez Egas. ( Internet )
Diego Bravo

Diego Bravo

|
Carlos Marcelo Gamez Egas, de 40 años, se encuentra desaparecido desde las 06:05 del pasado domingo 7 de septiembre de 2025. Sus familiares indicaron a Ecuavisa.com que lo vieron por última vez, en Cotocollao, en el norte de Quito, tras estacionar su vehículo en el conjunto habitacional donde residía y se fue.

Las cámaras de seguridad registraron ese momento. El día de su desaparición, Gamez vestía una chompa negra deportiva, pantalón de calentador azul y zapatos negros.

Mide 1,80 metros, es de tez blanca, cabello negro corto, contextura gruesa. Los parientes de Gamez presentaron la denuncia en la Fiscalía General y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

