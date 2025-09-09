Carlos Gamez Egas lleva tres días desaparecido, en Quito

Carlos Marcelo Gamez Egas, de 40 años, se encuentra desaparecido desde las 06:05 del pasado domingo 7 de septiembre de 2025. Sus familiares indicaron a Ecuavisa.com que lo vieron por última vez, en Cotocollao, en el norte de Quito, tras estacionar su vehículo en el conjunto habitacional donde residía y se fue.

Las cámaras de seguridad registraron ese momento. El día de su desaparición, Gamez vestía una chompa negra deportiva, pantalón de calentador azul y zapatos negros.

Mide 1,80 metros, es de tez blanca, cabello negro corto, contextura gruesa. Los parientes de Gamez presentaron la denuncia en la Fiscalía General y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

