09 dic 2025 , 16:59

Santa Elena: Una mesera de fue asesinada en una discoteca de La Libertad, Santa Elena

En ese mismo local, fue asesinada una mujer hace dos semanas. Santa Elena acumula más de 200 muertes violentas en lo que va del año.

   
Rosa Angélica Obando Perero, de 23 años, fue asesinada la noche del lunes 8 de diciembre en un bar-discoteca del cantón la Libertad, Santa Elena.

Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta ingresaron al local y balearon varias veces a la mujer, que trabajaba como mesera. El ataque armado también dejó herida a una ciudadana venezolana.

Según medios locales, la mujer deja a dos hijos en la orfandad y habría publicado en redes sociales que recibía amenazas. Recibió más de 10 balazos.

Este crimen ocurre dos semanas después que se produjera otra muerte violenta en ese sitio, donde también fue asesinada una mujer.

La Policía Nacional investiga si estos hechos están relacionados. Hasta el 28 de noviembre, la provincia de Santa Elena acumulaba más de 200 muertes violentas

