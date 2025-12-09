Un adolescente de 16 años fue asesinado en Sauces 5, Guayaquil

Sujetos armados <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/adolescente-asesinado-frente-familiares-norte-guayaquil-MB10229612 target=_blank>asesinaron a un adolescente de 16 años</a></b> en Sauces 5, norte de Guayaquil. <b>El crimen ocurrió alrededor de las 21:30 del lunes 8 de diciembre en las inmediaciones de un parque</b>, ubicado en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/adolescente-internamiento-preventivo-asesinato-bolivar-NA10540269 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/extorsionadores-enfrentan-policia-machachi-OH10538143 target=_blank></a></b>