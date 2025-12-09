Seguridad
09 dic 2025 , 16:27

Un adolescente de 16 años fue asesinado en Sauces 5, Guayaquil

El crimen ocurrió la noche del lunes 8 de diciembre. Según información recopilada de la Policía Nacional, hubo un cruce de balas entre dos grupos.

   
    Imagen de un parque de Sauces 5, Guayaquil.( Google Maps )
Sujetos armados asesinaron a un adolescente de 16 años en Sauces 5, norte de Guayaquil.

El crimen ocurrió alrededor de las 21:30 del lunes 8 de diciembre en las inmediaciones de un parque, ubicado en la avenida José Luis Tamayo. El joven fue trasladado con vida a un centro de salud, pero falleció por la gravedad de sus heridas.

Según el parte policial que registró el ataque, varias personas procedieron a disparar a un grupo, quienes a su vez también usaron armas de fuego, produciéndose un cruce de balas.

Durante el procedimiento, unidades de Criminalística levantaron 16 vainas percutidas calibre 9 milímetros y un arma de fuego en el sitio.

Hasta octubre de 2025, 460 menores de edad fueron asesinados en Ecuador.

