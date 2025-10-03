Un adolescente fue asesinado frente a sus familiares en su casa, en el norte de Guayaquil

Un adolescente de 16 años fue asesinado dentro de una vivienda en la ciudadela Villa España, norte de Guayaquil, la madrugada de este viernes 3 de octubre.

Según la Policía, cerca de las 01:00, un grupo de criminales llegó hasta el inmueble para matar al joven.

Los sicarios primero dispararon contra la ventana, y al ver que la víctima buscó refugio en las habitaciones, tumbaron la puerta con un combo.

Una vez adentro, los sujetos asesinaron al menor de edad frente a sus familiares. Hasta el cierre de esta nota no hubo reportes de personas detenidas por estos hechos violentos.

Según los vecinos de la zona, la víctima era conocido como un mecánico, llevándose a su casa varias motocicletas para arreglarlas.

2025 ha registrado un incremento de muertes violentas en adolescentes, con 346 crímenes contra jóvenes de 12 a 18 hasta el mes de agosto. En el mismo periodo de 2024, hubo 223 asesinatos.