Masacre en Guayaquil: sicarios irrumpieron en vivienda y mataron a tres integrantes de una familia

Un triple crimen ocurrió dentro de una casa de Hortizontes del Fortín en el noroeste de Guayaquil, en la madrugada de este viernes 3 de octubre.

Según testigos, eran cerca de las 02:00 cuando un grupo de sicarios irrumpió en la vivienda donde festejaban un cumpleaños. La Policía Nacional indicó después que era una fiesta de aniversario de un matrimonio.

Los criminales, que estaban encapuchados, incluso rompieron la reja del cerramiento y la puerta para entrar a la casa. Allí exigieron dinero a uno de los habitantes, ante ello, los demás ciudadanos se escondieron en las habitaciones.

Entonces, uno de los asesinos ordenó disparar contra tres hombres y dejar vivos a niños y mujeres. La masacre alarmó a los moradores que avisaron a los policías del distrito Nueva Prosperina 1.

Cuando los agentes llegaron, encontraron los cuerpos de los tres ciudadanos en las habitaciones.



Posteriormente, agentes informaron que las víctimas eran familiares. Falleció un hombre de 38 años, quien festejaba el aniversario, a su cuñado de 26 años y su sobrino político de 16 años.