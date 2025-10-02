El fotógrafo del Municipio de Pedernales fue asesinado en un intento de asalto

Fabián Pincay Pacheco, fotógrafo del Municipio de Pedernales, fue asesinado mientras se dirigía a su lugar de trabajo, la mañana de este jueves 2 de octubre.

Según indican medios locales, el hombre fue víctima de un intento de robo, y durante el forcejeo, fue herido de muerte.

Hasta el momento, no se reporta la detención de ningún sospechoso. Policías realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

El Municipio de Pedernales emitió una nota luctuosa por el fallecimiento de Pincay, quien fue su funcionario desde mayo de 2023.

"Un servidor público comprometido y un ser humano ejemplar que dejó huella en cada proyecto que realizó con pasión y entrega. Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y seres queridos", expresó el Cabildo.